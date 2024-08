Governo vai propor taxação das 'big techs' no 2º semestre, diz nº 2 da Fazenda

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 28, que o governo vai propor no segundo semestre deste ano a taxação das chamadas "big techs". O tema, no entanto, não vai constar no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025.

"Não consta na lei orçamentária a taxação de grandes empresas de tecnologia, mas há maturidade desse processo no mundo que a gente precisa trazer para o Brasil. Não será no PLOA, mas dentro do segundo semestre vamos tratar desse tema da taxação das big techs", disse Durigan.

Ele foi questionado se essa elevação na taxação das grandes empresas de tecnologia será por meio do aumento na CIDE, mas ele não respondeu a este ponto especificamente.

O secretário disse ainda que a equipe econômica trabalha para dar condições ao governo de ter prontos debates sobre a vinculação de gastos e reforma da renda. Ele foi questionado sobre quando deve ser proposto pelos ministérios uma agenda de revisão de despesas mais estrutural.

"Não somos nós que vamos dizer tempo exato, mas estamos trabalhando para dar todas as condições ao governo para que assim seja possível, debate de vinculação de renda, reforma da renda, para que isso esteja pronto, avaliado e estudado do ponto de vista técnico", afirmou Durigan.