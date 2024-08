Salesforce tem lucro líquido de US$ 1,43 bilhão no 2º tri

A Salesforce, empresa de software corporativo que foca na solução de gerenciamento de relacionamento para aproximar empresas e pessoas, elevou a previsão de lucro para o ano após seu resultado líquido crescer no trimestre encerrado em 31 de julho. A companhia informou ainda a renúncia da presidente e diretora financeira da companhia, Amy Weaver.

O lucro líquido da empresa cresceu para US$ 1,43 bilhão no segundo trimestre fiscal de 2025, ou US$ 1,47 por ação, em comparação com US$ 1,27 bilhão, ou US$ 1,28 por ação, no mesmo trimestre do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira após o fechamento da sessão de Wall Street.

O faturamento da companhia foi de US$ 9,33 bilhões, uma alta de 8%. O resultado superou a previsão de US$ 9,22 bilhões de analistas consultados pela FactSet.

A Salesforce manteve a perspectiva de receita para o ano, mas elevou sua meta de lucros ajustados para US$ 10,03 a US$ 10,11 por ação, de uma faixa anterior de US$ 9,86 a US$ 9,94 por ação.

Weaver permanecerá no cargo até que um diretor financeiro seja indicado. A executiva atuará, posteriormente, como conselheira da empresa, segundo informação publicada no balanço.

Nas negociações após o fechamento do pregão de Nova York, as ações da companhia subiam 4,17% perto das 17h45 (de Brasília).