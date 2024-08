Governo do Japão melhora avaliação sobre economia do país pela primeira vez em 15 meses

O governo do Japão melhorou a avaliação econômica básica do país pela primeira vez em 15 meses, na atualização de agosto do relatório mensal sobre a economia, publicado nesta quinta-feira, 29. Segundo o documento do escritório do gabinete japonês, a economia japonesa está se recuperando em ritmo moderado, embora ainda esteja "parcialmente estagnada".

O consumo privado apresentou um movimento de recuperação, assim como a produção industrial. A melhora na perspectiva econômica foi justificada pela melhoria no emprego e na renda, reflexo das políticas implementadas. Os formuladores de política têm tentado criar um ciclo de salários mais altos com mais gastos.

Por outro lado, o relatório vê como risco negativo para a economia japonesa a desaceleração das economias estrangeiras, os efeitos de taxas de juros nos Estados Unidos e Europa, e a estagnação do mercado imobiliário na China. "Além disso, deve-se dar total atenção aos aumentos de preços, à situação no Oriente Médio e às flutuações nos mercados financeiro e de capital", diz.

*Com informações da Dow Jones Newswires.