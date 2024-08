Moody's corta projeção do PIB do Japão de 1% para 0,2% em 2024; reitera 0,8% em 2025

A agência de classificação de risco de crédito Moody's cortou a previsão de crescimento do Japão de 1,0% para 0,2% em 2024, enquanto manteve a projeção de expansão de 0,8% em 2025.

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão contraiu 0,9% no primeiro semestre de 2024 em relação ao ano anterior, segundo relatório. As previsões da Moody's levam em conta que a recuperação da demanda doméstica observada no segundo trimestre se consolidará ainda mais no segundo semestre de 2024.

A agência espera que a normalização da política monetária do Banco do Japão (BoJ) continue. "No entanto, as taxas de juros de longo prazo podem ser mantidas sob controle, colocando limites na ponta curta da curva de juros".