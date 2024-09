Alibaba conclui revisão regulatória de três anos após multa antitruste

O Alibaba concluiu um processo antitruste de três anos, em que foi multado em US$ 2,8 bilhões durante uma repressão regulatória no setor de tecnologia da China. O gigante do comércio eletrônico tem enviado regularmente relatórios de "conformidade de autoexame" aos reguladores de mercado chineses, parte da penalidade imposta em abril de 2021 pela Administração Estatal de Regulamentação de Mercado da China por abuso de sua posição dominante sobre rivais e comerciantes.

Os reguladores inspecionaram os esforços de retificação do Alibaba e também contrataram agências terceirizadas para avaliações, informou a mídia estatal nesta sexta-feira, citando uma declaração do regulador.

Eles descobriram que o Alibaba encerrou sua prática monopolista de "escolha um entre dois", que punia certos comerciantes que vendiam produtos nas plataformas da empresa e de seus rivais.

O Alibaba, com sede em Hangzhou, não foi a única empresa de tecnologia chinesa multada durante a repressão.

A gigante de entregas Meituan também foi multada em mais de US$ 533 milhões em outubro de 2021. Fonte: Dow Jones Newswires