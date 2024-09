Bolsas da Europa sobem após desaceleração da inflação; índices DAX e Stoxx 600 renovam recorde

Por André Marinho

São Paulo, 30/08/2024 - As bolsas da Europa operam em alta nesta manhã, após dado indicar que a inflação na zona do euro desacelerou ao menor nível em três anos na zona do euro, em tendência que pavimenta o caminho para mais cortes de juros do Banco Central Europeu (BCE).

Por volta das 06h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,36%, a 526,44 pontos, após alcançar recorde intraday histórico, segundo veículos da imprensa estrangeira. O DAX, referência em Frankfurt, avançava 0,18% e também alcançava pico pelo segundo dia consecutivo, mais perto da inédita marca de 19 mil pontos.

O índice de preços ao consumidor da zona do euro subiu à taxa anual de 2,2% este mês, segundo informou a agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, em leitura preliminar hoje. O resultado representa o menor ritmo desde julho de 2021 e aproxima o indicador da meta de 2% do BCE.

Para a Capital Economics, o quadro abre espaço para que a instituição monetária volte a reduzir juros em setembro. "Se a inflação dos serviços diminuir durante o resto do ano, como esperamos, o BCE deverá continuar a reduzir gradualmente as taxas de juro com outro corte de 25 pontos-base em dezembro", prevê a consultoria britânica.

Apesar disso, mais cedo, a dirigente do BCE Isabel Schnabel adotou um discurso mais contido ao comentar as perspectivas do bloco. Schnabel defendeu que o banco central deve ser "cauteloso e gradual" ao afrouxar a política monetária em direção a configurações mais neutras. "O ritmo da flexibilização da política não pode ser mecânico. Precisa se basear em dados e análises", argumentou.

A dirigente disse ainda que ainda considera mais provável um pouso suave no bloco da moeda comum, ou seja, o controle da inflação sem um dano significativo à atividade. Nesta toada, o mercado de trabalho deu mais sinais de resiliência, com queda da taxa de desemprego à mínima recorde de 6,4% em julho, conforme revelado nesta manhã.

Agora, investidores voltam as atenções para a divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE) de julho nos EUA, a métrica inflacionária preferida do Federal Reserve (Fed). O dado será informado às 09h30 (de Brasília), junto com números de renda pessoal e gastos com consumo.

No horário citado acima, a Bolsa de Londres subia 0,28%, Paris ganhava 0,60%, Lisboa avançava 0,80% e Milão computava elevação de 0,60%. No câmbio, euro e libra tinham ganhos marginais, em alta a US$ 1,1082 e US$ 1,3185, respectivamente. Os rendimentos dos títulos da dívida dos países europeus exibiam firme retração, também em reação aos dados de inflação.

