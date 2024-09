Haddad: IPCA-15 veio a 0,19% em agosto, com tudo que falam de pressão inflacionária

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 30, que o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de agosto, que subiu 0,19%, demonstra que a pressão inflacionária não é tão grande quanto se diz no Brasil. Ele participou de um evento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), em São Paulo.

"Existe uma questão que a gente precisa ver com o mercado financeiro, com o Banco Central", afirmou Haddad, referindo-se ao fato de as projeções do mercado terem indicado no começo deste ano um déficit maior para o governo, apesar das medidas aprovadas em 2023.