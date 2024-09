Ceron: pode ser que venha alguma pressão adicional de previdência que exija bloqueio adicional

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta quinta-feira, 5, que pode haver um bloqueio adicional nas contas públicas no próximo relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas em decorrência de uma pressão adicional com gastos previdenciários. Já em relação ao contingenciamento, ele disse que alguns fatores apontam melhora na projeção de receita. O documento será divulgado no dia 22 de setembro.

Os bloqueios ocorrem quando há gastos acima do esperado. Um novo bloqueio no próximo relatório, segundo Ceron, não sofrerá tanta pressão como observado na divulgação do último documento, no dia 22 de julho.

Já o contingenciamento se dá em razão da frustração de receitas. Apesar de algumas medidas arrecadatórias aprovadas no ano passado não trazerem o resultado esperado, o secretário disse que a atividade econômica robusta e recursos com concessões podem ajudar a compensar o cenário.

O secretário disse, no entanto, que se forem necessárias novas medidas para manter a previsão de cumprimento da meta de resultado primário de déficit zero, elas serão apresentadas. Ele evitou dar detalhes e disse que ainda é "cedo" para antecipar novas soluções.