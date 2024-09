Ouro fecha em alta, após dados dos EUA reforçarem expectativa de corte do Fed

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 5, pelo segundo pregão consecutivo, após dados econômicos dos Estados Unidos reforçarem o corte do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, ainda que menos agressivo.

A alta no preço do metal também contou com a fraqueza nos Treasuries e no dólar, que caíram depois do relatório ADP vir aquém das expectativas.

O ouro para dezembro fechou em alta de 0,68%, a US$ 2.543,10 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

De acordo com o Saxo Bank, a alta do metal tem relação com a expectativa de corte do Fed. A instituição diz que o resultado da reunião do BC americano, assim como a direção do dólar e os desenvolvimentos geopolíticos, deve ajudar o ouro a se manter em alta.

Ainda, para o TD Securities, as negociações em alta do metal precioso - perto das máximas históricas - acontecem com a proximidade do payroll americano, que será publicado nesta sexta-feira. O banco de investimentos ressalta que, a depender dos dados que serão divulgados, o ouro pode oscilar de posição.

"A marca que a TD Securities espera no payroll pode ajudar a catalisar uma mudança nas posições do ouro, mas nossa leitura sobre a dinâmica de posicionamento agora já está em níveis extremos que historicamente marcaram pontos de virada significativos nos mercados de ouro", explica em relatório.