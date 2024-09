Preços das principais despesas das famílias nos EUA ainda estão muito altos, diz Janet Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que os preços das principais despesas das famílias "ainda estão muito altos", em discurso previamente preparado para evento na Carolina do Norte nesta quinta-feira. Ela se referiu, principalmente, aos valores gastos por norte-americanos com assistência médica, moradia e energia.

"Reduzir os custos desses itens essenciais é a principal prioridade econômica da nossa Administração", afirmou a secretária.

Yellen também se mostrou a favor de créditos fiscais para estimular o uso de energia limpa e eficiência energética residencial e citou que, se forem revertidos, os custos para as famílias aumentariam. "Isso poderia colocar em risco os investimentos significativos em manufatura e poderia dar uma vantagem à China e outros países que também estão investindo para competir nessas indústrias."