Planejamento divulga Relatório Bimestral hoje e apresentação fica segunda

O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) informou na manhã desta sexta-feira que divulgará ainda neste dia 20 de setembro, sem horário pré-definido, os principais pontos do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º bimestre. O documento será encaminhado ainda nesta sexta ao Congresso Nacional, com previsão de que o envio ocorra somente à noite.

De acordo com o ministério, os principais pontos do relatório bimestral serão disponibilizados a jornalistas entre o fim da tarde e o começo da noite.

Segundo a assessoria de imprensa da Pasta, assim que a mensagem de envio da publicação ao Legislativo for publicada no Diário Oficial da União (DOU), o relatório será divulgado na íntegra.