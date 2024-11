Corte de gastos 'está fechado' e será anunciado em breve, diz Haddad

Segundo Haddad, o conjunto de medidas fiscais "diz respeito à evolução da despesa". "Como ela vai continuar crescendo? De forma ordenada, dentro das regras, ou colocando em risco a sustentabilidade? Nossa opção é a primeira: vamos colocar dentro das regras para garantir a sustentabilidade do que foi pactuado com a sociedade", disse.

O ministro mencionou ainda o que chamou de "agenda de combate ao gasto tributário", que é, de acordo com ele, "aquela pessoa que tem renda e não paga imposto". "Nós herdamos dez anos de déficit público que impediu o Brasil de crescer como nós gostaríamos, como ele está crescendo agora. Nós queremos crescimento robusto e sustentável: com baixa inflação, geração de empregos e oportunidades", afirmou.

Nós precisamos virar essa página. Então, nós precisamos fazer com que a despesa cresça num ritmo moderado e a receita seja recomposta, porque se perdeu muito da receita, dando benefício para empresário.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

De acordo com o ministro, as medidas vão possibilitar a queda dos juros e o aproveitamento do que chamou de "onda de desenvolvimento". "Nós estamos trabalhando no plano da despesa, moderar a expansão, para caber dentro das regras fiscais, e do ponto de vista da receita, recompor o que foi perdido ao longo desses dez anos", disse Haddad.