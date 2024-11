Bolsas de NY fecham em alta com Dow Jones em destaque após PMI robusto nos EUA

Os principais índices referenciais da bolsa de Nova York fecharam em alta, com o Dow Jones mostrando de novo desempenho mais firme, após dados de atividade nos Estados Unidos acima do esperado realçarem a solidez da economia. O Nasdaq acelerou os ganhos no fim do dia, enquanto as ações de tecnologia, incluindo as da Nvidia, seguiram limitando o índice.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,97%, aos 44.296,51 pontos. O S&P 500 avançou 0,35%, aos 5.969,34 pontos e o Nasdaq computou ganho de 0,16%, encerrando aos 19.003,65 pontos. Na semana, o Dow avançou 1,96%; o S&P 500 subiu 1,68% e o Nasdaq, 1,73%

Nos EUA, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos EUA, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu a 55,3 em novembro, acima do esperado, com o grupo associado ao setor de serviços mostrando um desempenho robusto.

Entre os componentes do Dow Jones, a Boeing avançou 4,10%, seguida pela American Express (3,02%) e Nike (3%). A Walmart prolongou seus ganhos e subiu 2,60% ainda sob efeito do resultado trimestral acima do esperado apresentado na semana.

Outra varejista em destaque foi a Gap, que disparou 12,8%. A varejista de vestuário anunciou, na quinta-feira, lucro acima das expectativas no terceiro trimestre e elevou a projeção para o ano fiscal, com o CEO Richard Dickson dizendo que a temporada de férias "começou forte". A Gap prevê que as vendas líquidas aumentem entre 1,5% e 2% em relação ao ano anterior, em comparação projeção anterior de que as vendas "aumentariam ligeiramente".

A Nvidia caiu 3,2% após ter fechado ontem em alta de 0,53% no pregão, depois de a companhia, a principal fabricante de chips para aplicações de inteligência artificial, apresentar projeções de receita que não entusiasmaram alguns investidos acostumados com o desempenho estelar que gerou um ganho vertiginoso de quase 200% das ações neste ano.

A Snowflake fez um ajuste em baixa de 2,28% após a companhia de software ter disparado 33% ontem na esteira do lucro e faturamento com produtos acima do esperado no terceiro trimestre.