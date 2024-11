Itaú vai estabeler que Pix por WhatsApp tenha limite de R$ 200 por dia na fase inicial

O Itaú Unibanco vai estabelecer um limite diário de R$ 200 para que os clientes façam Pix através do WhatsApp na fase inicial de funcionamento da ferramenta, que entra no ar até o final deste mês. O primeiro grupo de clientes com acesso ao produto terá cerca de 5 mil pessoas.

"A ferramenta terá um limite de R$ 200 por dia por enquanto. A maior parte das transações com Pix têm valor inferior a este", disse o diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais, João Araújo. "Para limites maiores do que este, remetemos o cliente ao 'superapp'."

O Pix por WhatsApp, que utiliza uma ferramenta de inteligência artificial generativa, ficará disponível depois que o cliente o habilite através do aplicativo do banco.

Araújo afirmou que inicialmente, o cliente poderá "pedir" para que o WhatsApp do banco faça um Pix por mensagens de texto ou áudio. Em breve, a ferramenta poderá ler imagens.

Outra aplicação da inteligência artificial generativa do Itaú para o atendimento será no Minhas Vantagens, programa de relacionamento dos segmentos Personnalité e Uniclass.

A IA ajudará no atendimento aos clientes, com um aviso claro, de acordo com o banco, de que eles estão sendo atendidos por uma inteligência artificial.