Para dirigentes do BCE, resultado da eleições nos EUA deve servir como despertador para Europa

Os dirigentes do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau e Joachim Nagel, afirmaram que o resultado da eleição dos Estados Unidos é um despertador para a Europa. Eles pediram ações para impulsionar o crescimento econômico europeu, incluindo medidas para criar um mercado de poupança e investimento em todo o bloco.

"Nosso destino também está em nossas próprias mãos: não podemos mudar o outro lado do Atlântico, mas podemos e devemos mudar o nosso próprio lado", escreveram em nota conjunta.

'Desnecessariamente lenta'

Villeroy de Galhau disse que os dirigentes do BC europeu estão confiantes de que a vitória contra a inflação está próxima, mas é preciso prestar atenção ao "equilíbrio de riscos", incluindo o risco da inflação ficar abaixo da meta ou de a atividade econômica ser mantida "desnecessariamente lenta".

"Apesar das possíveis oscilações para cima e para baixo nos próximos meses, estamos muito confiantes de que nossa meta de 2% será alcançada de forma sustentável", disse em discurso nesta sexta-feira, em evento em Frankfurt, com o dirigente do BCE e presidente do BC da Alemanha, Joachim Nagel.