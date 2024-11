Galípolo: Meta de inflação não é tema para diretor do BC

O diretor de Política Monetária e presidente do Banco Central no ano que vem, Gabriel Galípolo, enfatizou nesta quinta, 27, que discutir a meta de inflação de 3% não é tema para ser debatido por um diretor da autarquia. "Meta, você cumpre e persegue", reiterou Galípolo no evento Esfera Recebe, promovido pela Esfera Brasil, em São Paulo.

O diretor voltou a repetir que, uma vez fixada a meta em 3%, cabe ao Copom perseguir o alvo e calibrar a taxa Selic em um nível suficientemente restritivo pelo tempo que for necessário para alcançá-la.

Sobre a relação da autoridade monetária com o mercado, Galípolo ainda fez uma alusão à relação entre o marinheiro e o mar. "Autoridade monetária se queixar do mercado é como marinheiro reclamar do mar", disse o diretor, que reiterou que o papel do BC é entender e ter função de reação a partir da leitura do comportamento do mercado.