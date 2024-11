Lupi: Se algum banco não quiser conceder consignado, tem outros bancos para substituir

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, voltou a negar eventual impacto da redução do teto de juros para o crédito consignado na oferta para aposentados e outros beneficiários do INSS. Para ele, se algum banco sair desse nicho de mercado, haverá a substituição por outras instituições financeiras, sem impacto na oferta global do crédito.

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) já aprovou sucessivas reduções ao teto de juros. Há representação dos bancos, governo e beneficiários no colegiado. "O mercado financeiro é livre, eu respeito. E eles têm que respeitar também a lei que confere o conselho (competência para estabelecer o teto de juro). O mercado financeiro é muito mesquinho."