Premiê da Eslováquia diz que país tentará convencer UE que acordo do Mercosul é bom

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, disse que o país irá tentar convencer a União Europeia de que o acordo com o Mercosul é "a melhor coisa que poderia acontecer" para o bloco europeu e países da região. "Como Estado-membro da UE, estamos tentando achar uma forma nova de cooperação entre União Europeia e o Brasil, como também grupos regionais e países nessa região. Por essa razão, as conclusões de Montevidéu são muito boas e apoiamos elas, e vamos tentar convencer a todos na UE de que esse acordo é a melhor coisa que poderia acontecer para a UE como também para os países daquela região", afirmou Fico nesta terça-feira, 10, no Palácio Itamaraty.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, acompanhou Fico na visita. A agenda, inicialmente, era para ser liderada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, na madrugada desta terça, Lula passou por uma craniotomia para drenar uma hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em outubro.

O chefe do Executivo federal está na UTI na unidade do Sírio-Libanês em São Paulo, já em fase de recuperação.

Na fala, Fico mandou um abraço a Lula e desejou rápida recuperação ao presidente. "O mundo precisa de personalidades como o presidente dos senhores", disse.

O primeiro-ministro disse que ficará feliz em receber uma visita oficial do governo brasileiro.