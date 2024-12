Isnaldo Bulhões diz que critérios do BPC estão sendo negociados e texto vai surpreender mercado

O relator do projeto de lei do pacote fiscal, deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), disse que as mudanças nos critérios do Benefício de Prestação Continuada (BPC) estão sendo negociadas. A matéria tem previsão de ser votado ainda nesta quarta-feira, 18, na Câmara. De acordo com ele, o texto vai "surpreender" o mercado financeiro.

"Nós temos alguns pontos que estamos discutindo ainda, e tem sido negociado, são os critérios do benefício, que tem a sigla de BPC, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e o Proagro", disse o deputado a jornalistas nesta quarta-feira, 18.

O parlamentar reiterou que a previsão é votar o projeto ainda nesta noite na Câmara. De acordo com ele, o "texto vai ser muito austero e vai surpreender o mercado financeiro".