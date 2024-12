Ouro fecha em queda pela 6ª vez seguida, pressionado por dólar e Treasuries após Fed

Olhando para o futuro, a perspectiva econômica de curto a médio prazo dos EUA pode trazer mais ventos contrários do que favoráveis para o ouro, estendendo a consolidação atual. No longo prazo, porém, a retomada das compras pelo Fed deve elevar os preços novamente, diz o Julius Baer em análise.

Depois de um ano "brilhante" para o ouro em 2024, o metal precioso está no caminho certo para um ganho apenas modesto no próximo ano, avalia o RBC Capital Markets, com previsão média de US$ 2.771 por onça-troy em 2025 e US$ 2.848 em 2026.

Poderá haver uma queda nos preços se os fatores macroeconômicos negativos se afirmarem mais do que o esperado ou se houver uma falta de incerteza, mas o RBC também observa uma possível alta se as condições incitarem fluxos significativos de redução de risco ou se houver uma demanda mais forte pelos bancos centrais.

*Com informações da Dow Jones Newswires