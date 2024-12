Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após ganhos em Wall Street por PCE nos EUA

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente com valorização firme nesta segunda-feira, 23, após os ganhos em Wall Street na última sexta-feira, quando dado de inflação nos Estados Unidos moderou parte dos temores por um ritmo lento de cortes de juros.

Métrica inflacionária preferida do Federal Reserve (Fed), o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu 2,4% na comparação anual de novembro, abaixo do esperado.

O indicador e um acordo que evitou paralisação do governo americano melhoraram o humor em Nova York no último pregão da semana passada, em um movimento que ecoou também nas praças asiáticas.