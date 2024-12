Bolsas da Europa operam em alta modesta na volta de feriados, com liquidez restrita

Com agenda vazia na Europa e bastante limitada nos Estados Unidos, investidores observam dados da China que mostraram queda mais lenta no lucro industrial da segunda maior economia do mundo. O indicador veio um dia após o Banco Mundial elevar suas projeções para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) chinês em 2024 e 2025.

Às 6h37 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,06%, a de Paris avançava 0,56% e a de Frankfurt se valorizava 0,35%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,60%, 0,18% e 0,13%, respectivamente.

