Shopping centers registram alta de 5,5% nas vendas de Natal, aponta Abrasce

As vendas de Natal em shopping centers cresceram 5,5% em 2024 na comparação com 2023, indica o índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), elaborado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). O levantamento observa a atividade das lojas entre 19 e 25 de dezembro.

O valor também veio acima da alta de todo o varejo no período, de 3,4%, segundo o índice.