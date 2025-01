Economista: Mercado de trabalho é chave para reduzir instabilidade em 2025

Esse episódio é gravíssimo, não só porque não é um caso isolado. Nós nos acostumamos a tratar absurdos como casos isolados. Não é um caso isolado. A imprensa vem sendo atacada e vem sendo ameaçada reiteradamente, diariamente. Não é um caso de crítica, de liberdade de expressão. É um crime, há ameaça na fala desse policial civil.

Augusto de Arruda Botelho, advogado de Natuza Nery

