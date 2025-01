Bolsas de NY fecham em alta, mas caem na semana, ante incerteza sobre IA e mandato de Trump

Os 11 setores do S&P 500 terminaram o dia no azul, com consumo discricionário (+2,42%) e tecnologia (+1,62%) puxando as altas. Os papéis da Nvidia subiram 4,45% e os da Super Micro Computer saltaram mais de 10%.

Em 2024, o grupo das empresas conhecidas como Sete Magníficas foi responsável por mais de metade dos ganhos do S&P 500. O UBS aponta que as grandes empresas de tecnologia provavelmente farão mais progressos na monetização de suas inteligências artificiais (IA) neste ano, ainda que as receitas de IA provavelmente fiquem novamente atrás do investimento. "O crescimento da nuvem está acelerando para as principais plataformas, e um sólido backlog apoia as esperanças de monetização da IA. A adoção está aumentando em todos os setores e deve se ampliar em 2025, e a chegada de mais agentes de IA úteis devem apoiar ainda mais o retorno do investimento", avalia.