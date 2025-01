Dieese: Diesel Petrobras fechou 2024 com preço 21,6% abaixo da 'era do PPI'

O preço do diesel Petrobras encerrou 2024 a R$ 3,549 por litro, uma queda de mais de 21,6% em relação àquele praticado ao fim de dezembro de 2022 (R$ 4,528) há dois anos, quando ainda vigorava o regime do preço de paridade de importação, o PPI, observado na companhia entre 2016 e 2022. A informação consta de levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e da Federação Única dos Petroleiros (FUP).

"A Petrobras foi a empresa que mais reduziu preço, sem prejuízo de suas margens de lucro e rentabilidade. Na mesma comparação (dois anos) a diminuição de preço no diesel da Acelen foi de 13,1%, com o litro a R$ 3,7024 em 31 de dezembro último, e na refinaria do grupo Atem o recuo foi de 14,3%, com o diesel a R$ 4,1295", anotam Dieese e Fup.

A política do PPI, chamada de "abstração" pelo ex-presidente da estatal Jean Paul Prates foi oficialmente extinta em maio de 2023 pelo executivo. A decisão foi mantida sob a atual gestão de Magda Chambriard. O PPI levava em conta a cotação do petróleo e derivados no Golfo do México (EUA), além do dólar e de custos de frete que, de fato, nunca se aplicaram à estatal, com produção doméstica. Para além disso, Prates e Magda foram ajudados por uma queda sustentada no preço internacional do petróleo, que reduziu a pressão sobre a precificação da estatal, além da invasão do diesel russo no País com desconto ante o produto americano - isso rebaixou os preços do combustível importado e tem dado margem para a Petrobras represar preços sem grandes distorções na oferta ao mercado nacional.