Índice de estoques da FecomercioSP recua 3,6% em dezembro ante novembro

Porte

Entre as grandes empresas, a proporção dos que veem estoques adequados caiu de 75,3% em novembro para 62,9% em dezembro.

As empresas desse porte com estoque acima do adequado subiu de 12,4% para 20,2%, enquanto as com estoque aquém do adequado passaram de 12,4% para 15,7%.

Nas pequenas empresas, a proporção dos que veem estoques adequados caiu de 56,4% para 54,5%. As empresas desse porte com estoque acima do adequado subiu de 24,1% para 25%, enquanto as que consideram estoque abaixo do adequado passou de 19,4% para 20,2%.