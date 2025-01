Minério e falta de agenda impedem alta do Ibovespa em sintonia com NY

A desvalorização do minério de ferro impede nesta sexta-feira, 3, o Ibovespa de subir em sintonia com os índices futuros de ações em Nova York. Com muitos investidores ainda fora dos mercados mesmo após as festas de final de ano, a liquidez promete ser continuar reduzida. Além disso, ainda que Brasília esteja de recesso, a preocupação fiscal permanece em meio a incertezas em torno de temas como as emendas parlamentares.

Com a agenda esvaziada de indicadores econômicos, principalmente no Brasil, os investidores ficam com poucas opções de diretrizes.

No exterior, destaque apenas para um discurso de um dirigente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e para a divulgação do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial, medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), dos EUA.