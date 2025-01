Produção nacional de petróleo e gás em novembro foi de 4,3 milhões boe/d, diz ANP

O navio está afretado pela Petrobras junto à Misc e tem capacidade para produzir diariamente até 180 mil barris de óleo e comprimir até 12 milhões de metros cúbicos de gás.

Origem

No mês de novembro, os campos marítimos produziram 97,4% do petróleo e 83,9% do gás natural, tendo o restante vindo do onshore. A produção nacional teve origem em 6.432 poços, sendo 501 marítimos e 5.931 terrestres.

No tocante a petróleo, o Rio de Janeiro concentrou 90% da produção, seguido por São Paulo (5%) e Espírito Santo (3%). No gás, novamente o Rio lidera, com 77% da produção, seguido desta vez por Amazonas (9%), São Paulo (6%) e Maranhão (3%).

Os campos operados pela Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, foram responsáveis por 89,24% do total produzido.