Perspectiva de gestão Trump menos agressiva na parte de tarifas anima Ibovespa

Em relação à agenda da semana, no Brasil, destaque à divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024, na sexta-feira, em meio à nova piora nas projeções de inflação e Selic no boletim Focus de hoje e às constantes incertezas fiscais. Aliás, fica no radar ainda o retorno antecipado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, das férias nesta segunda-feira, que se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje.

A agenda internacional, por sua vez, tem como destaque os números de emprego americano, especialmente o payroll, discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e a ata do banco central americano nos próximos dias. Os investidores avaliarão as divulgações com afinco, em busca de sinais que ajustem as apostas quanto ao corte de juros nos Estados Unidos.

Apesar do recuo de 2,21% do minério de ferro em Dalian, Vale avança 0,39% nesta manhã. Já o petróleo sobe cerca de 0,40%, com as ações da Petrobras abandonando a alta vista mais cedo, com recuos de 0,27% (PN) e de 0,77% (ON). Entre os bancos, Itaú Unibanco PN tinha maior elevação, de 2,58%.