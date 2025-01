Brasil bate recorde de exportação de carne bovina e de frango em 2024

Carne de frango

As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) alcançaram o recorde de 5,294 milhões de toneladas em 2024, volume 3% superior ao embarcado no ano anterior, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) em nota divulgada nesta terça-feira.

Em 2023, o Brasil exportou 5,138 milhões de toneladas de carne de frango. A receita obtida com a comercialização externa do produto também foi recorde, de US$ 9,928 bilhões no ano passado, 1,3% acima do obtido em 2023, de US$ 9,796 bilhões.

"O saldo do ano confirma as expectativas da ABPA e aponta, também, novos patamares estabelecidos em médias de embarques, superando 440 mil toneladas mensais. Os indicativos seguem positivos para 2025, com possibilidades de novas altas mensais e projeções de números relativamente superiores aos alcançados no ano encerrado, indicando a manutenção da rentabilidade das agroindústrias do setor", avaliou o presidente da ABPA, Ricardo Santin, na nota.

Em dezembro, o Brasil exportou 448,7 mil toneladas de carne de frango, segundo a ABPA, queda de 4% ante o resultado de igual mês de 2023, quando foram embarcadas ao exterior 467,2 mil toneladas. A receita com as vendas externas de carne de frango somou US$ 856,9 milhões, 4,6% maior que o resultado registrado em dezembro de 2023, de US$ 818,9 milhões.

No ano passado, a China manteve-se como a maior importadora de carne de frango do Brasil, com 562,2 mil toneladas, volume 17,6% inferior ao embarcado no ano anterior, de acordo com a ABPA.