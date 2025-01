Haddad: Discussão sobre reforma da renda deve ser iniciada após sanção da reforma do consumo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a discussão sobre a reforma da renda será iniciada após a sanção da lei complementar que regulamenta o novo sistema tributário sobre o consumo, aprovada no Congresso no final do ano passado. Em entrevista ao programa Estúdio I, da GloboNews, ele disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar essa lei na próxima semana.

"A promessa nossa era que depois de reformar os tributos sobre consumo, concluído com todas as honras ali no final do ano passado, deve ser sancionada a lei complementar na semana que vem pelo Presidente da República, talvez das mais importantes reformas já feitas no Brasil. Eu acredito que, ato contínuo, a gente tenha que abrir a discussão sobre a reforma da renda no Congresso", disse.

O governo chegou a anunciar a ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês junto das medidas de contenção de gastos, o que provocou uma crise com a escalada do dólar. O ministro ponderou que essa proposta tem "muito apego", porque é preciso promover mais justiça tributária, mas quem não paga imposto não quer mudar de situação.