BC: IC-Br sobe 6,74% em dezembro e acumula alta de 39,19% em 2024

O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) em reais avançou 6,74% em dezembro, na comparação com novembro, informou a autarquia. Com o resultado, o indicador fechou 2024 em alta de 39,19%.

O aumento do IC-Br em dezembro foi puxado pela agropecuária, setor com maior peso no índice, que subiu 8,32%. Os preços do segmento de metais aumentaram 3,67%, e os de energia, 3,47%.

A maior parte da alta do IC-Br em reais é explicada pela valorização do dólar em dezembro. Quando medido em moeda americana, o índice cheio subiu apenas 1,59% no mês passado, com altas de 3,09% na agropecuária e quedas de 1,34% e 1,54% nos metais e energia, respectivamente.