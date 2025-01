Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, repercutindo sinalizações sobre governo Trump

As bolsas da Europa fecharam a quarta-feira, 8, na maioria em baixa, repercutindo sinalizações sobre a postura da administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O temor quanto às tarifas foi renovado com uma publicação da CNN de que o republicano está considerando declarar uma emergência econômica nacional como pretexto para lançar um grande pacote de taxações universais.

Além disso, pesam as declarações do presidente eleito sobre a Groenlândia, que incluíram sugestões de uso militar, o que desencadeou reações na União Europeia (UE) defendendo a inviolabilidade do território dinamarquês.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,25%, a 513,39 pontos.