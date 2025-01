Bolsas de NY fecham sem rumo coeso com Dow e S&P 500 em recuperação leve

As bolsas de Nova York fecharam sem sincronia, com o Dow Jones e o S&P 500 em leve alta nesta quarta-feira, 8, com as ações lutando para buscar uma recuperação firme diante da expectativa sobre o relatório do mercado de trabalho, o payroll, na sexta-feira. A Nyse e a Nasdaq não funcionam nesta quinta, 9, em observância do dia nacional de luto em memória ao ex-presidente Jimmy Carter.

O índice S&P 500 fechou em alta de 0,16%, a 5.918,25 pontos, e o Nasdaq caiu 0,06%, a 19.478,88 pontos. Já o Dow Jones teve ganho de 0,25%, a 42.635,20 pontos.

As bolsas de Nova York chegaram a ganhar força no meio da sessão vespertina após investidores absorvem a ata do último encontro do Federal Reserve (Fed) em dezembro, que trouxe poucas novidades que possam alterar significativamente as expectativas para a política monetária em 2025. A plataforma de monitoramento do CME Group mostrava que o mercado ainda vê como cenário mais provável um corte de 25 pontos-base nos juros americano no acumulado deste ano, com 35% de chance - precificação semelhante à observada antes da ata.