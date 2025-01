Diretor do Fed cita juros restritivos, mas descarta EUA próximos de recessão

O dirigente, no entanto, descartou a possibilidade de retornar os juros ao nível de 0%, classificando como "improvável" em um futuro próximo. "Queremos manter inflação baixa e estável. Este deve ser o nosso objetivo e o de todos os bancos centrais", ressaltou.

Questionado sobre a elevação dos juros dos Treasuries nos últimos meses, Waller observou que os rendimentos podem ter sido impulsionados pelo prêmio de perspectivas de inflação ou do déficit fiscal, com a aproximação do novo governo nos EUA.

Riscos à inflação

No mesmo evento, em discurso, o diretor do Federal Reserve alertou que tensões geopolíticas e tarifas comerciais podem representar riscos de alta para a inflação dos Estados Unidos, a depender dos seus impactos sobre a economia do país.

O dirigente também afirmou que estes fatores devem ser desafios para presidentes de outros BCs ao redor do mundo, junto do rápido envelhecimento da população.

Waller pontuou que, na sua visão, dificilmente as tarifas propostas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, terão grande impacto sobre a inflação no curto prazo.