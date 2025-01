Dono do Facebook se rende a Trump e acaba com controle a fake news

Em 2021, Trump teve suas contas no Facebook e no Instagram suspensas após elogiar envolvidos nos atos violentos no Capitólio, em 6 de janeiro. Em 2024, Trump disse que mandaria Zuckerberg para prisão perpétua, pois, segundo o republicano, o dono da Meta teria colocado as redes sociais contra ele.

Novo sistema

O CEO da Meta afirmou que sua iniciativa surge como uma defesa da liberdade de expressão "que foi perdida" nas plataformas ao longo dos últimos anos e que "as eleições americanas também parecem ter sido um ponto de inflexão cultural para priorizar novamente o discurso". Ele criticou ainda medidas tomadas por governos da União Europeia, América Latina e China, e disse que vai contar com Trump para pressionar governos de todo o mundo para encerrar a regulação que "censure a plataforma".

A partir de agora, a empresa vai adotar mecanismo que permite aos seus próprios usuários que escrevam e classifiquem as informações postadas, adicionando contexto ou desmentindo o conteúdo, como ocorre hoje no X. O procedimento vai começar pelos EUA.

"Vimos essa abordagem funcionar no X - onde eles capacitam sua comunidade a decidir quando as postagens são potencialmente enganosas e precisam de mais contexto", disse o recém-nomeado diretor de assuntos globais da Meta, Joel Kaplan, um republicano que atuou nos governos de George W. Bush (2001-2009), inclusive como ex-vice-chefe de Gabinete da Casa Branca.

Outro bilionário, Elon Musk, criou o sistema de notas da comunidade para sinalizar publicações enganosas no X quando comprou a plataforma, ainda como Twitter, em 2022. Desde que assumiu o controle da rede social, o bilionário também posicionou o X ao lado de Trump. Em novembro do ano passado, ele foi anunciado como chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA, apelidado de Doge, um cargo inédito até então no gabinete presidencial.