Fed: atividade continua se expandindo em ritmo sólido, mas perspectivas são incertas

Na última reunião do Federal Reserve (Fed), os dirigentes concordaram que os indicadores recentes sugeriam que a atividade econômica tinha continuado a se expandir a um ritmo sólido nos Estados Unidos, segundo a ata do documento, divulgada nesta quarta-feira, 8. Por sua vez, os membros do Comitê consideraram as perspectivas econômicas como incertas e concordaram que estavam atentos aos riscos para ambos os lados do duplo mandato, para estabilidade de preços e emprego.

"À luz da sua opinião de que, após esta reunião, o Comitê provavelmente abrandaria o ritmo de novos ajustes à orientação da política monetária, os membros concordaram em indicar que, ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais ao intervalo-alvo para os Fed funds, o Comitê avaliaria cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio de riscos", aponta o documento.

Segundo a ata, os dirigentes consideraram que as condições do mercado de trabalho melhoraram em geral desde o início do ano e a taxa de desemprego aumentou, mas permaneceu baixa. Os membros do Comitê concordaram que a inflação tinha progredido em direção ao objetivo de 2%, mas permaneceu um pouco elevada. Quase todos os membros concordaram que os riscos para atingir as metas do Fed estavam aproximadamente equilibrados.