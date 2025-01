Governo Lula vai vetar 'jabutis' em projeto de eólicas offshore, diz Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta-feira, 8, em evento no Palácio do Planalto que o governo vetará os "jabutis" inseridos pelo Congresso no projeto de lei que regulamenta a atividade de eólicas offshore (em alto-mar), conforme mostrou o Estadão/Broadcast nesta terça, 7. Silveira não detalhou se o veto será para todos os trechos alheios ao tema central do projeto.

De acordo com interlocutores ouvidos pela reportagem, o governo vetará todos os artigos que não conversam com o tema das eólicas offshore. O tema foi tratado ontem em encontro no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, da Casa Civil, Rui Costa, e da Fazenda, Fernando Haddad, além de Silveira.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a equipe econômica já havia dado parecer favorável ao veto integral das emendas alheias ao tema central da proposta, como são chamados "jabutis".