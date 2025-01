No Japão, juros de JGBs têm forte alta, em meio à escalada dos rendimentos dos Treasuries

Os rendimentos dos títulos da dívida do Japão, conhecidos como JGB, tiveram forte alta nesta quarta-feira, 8, em movimento que espelha a escalada dos retornos dos Treasuries. O cenário também aprofunda o contraste com os papéis da China, cujas taxas seguem despencando a mínimas recordes.

O juro do JGB de 10 anos avançou a 1,174% hoje, de 1,124% na véspera. Por outro lado, o do papel chinês com igual vencimento caiu a 1,606%.

A renda fixa japonesa se ajustou à tendência global de escalada dos juros, após dados terem indicado resiliência da economia norte-americana, o que tende a retardar o processo de relaxamento monetário na maior economia do planeta.