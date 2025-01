Temor com planos de Trump para tarifas retorna e pesa no Ibovespa, que vai a 119 mil pontos

Ainda hoje os investidores avaliarão a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que sairá à tarde. Mais cedo saiu a pesquisa ADP de emprego no setor privado dos EUA, que mostrou certo arrefecimento, após indicadores de atividade mais fortes do que o esperado divulgados ontem terem reduzido as apostas de mais cortes pelo banco central americano.

No exterior, hoje há relatos de que Trump considera declarar uma emergência econômica nacional para fornecer justificativa legal para um grande pacote de tarifas universais sobre aliados e adversários. Além do recuo no mercado de ações em Nova York, o petróleo arrefeceu o ritmo de alta há pouco, e o ADR da Petrobras cedia mais de 1,00% por volta das 9h30, com o da Vale recuando 0,23%. A desvalorização ainda reflete o recuo de 0,73% do minério de ferro em Dalian, na China.

No Brasil, a produção industrial de novembro é destaque. Apesar de ter apresentado recuo em relação a outubro, de 0,6%, conforme o esperado, cresceu 1,7% no confronto interanual. Assim, tende a reforçar a ideia de que a atividade permanece aquecida, elevando as apostas de uma Selic elevada por mais tempo, em meio ainda a incertezas fiscais.

Às 11h30, o Ibovespa cedia 0,92%, aos 120.052,07 pontos, ante recuo de 1,12%, aos 119.800,84 pontos, mínima, vindo de máxima em 121.160,25 pontos. Só cinco ações subiam, de um total de 87.