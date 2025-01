Bolsas de NY fecham em queda com receio de pausa no alívio do Fed ofuscando solidez da economia

As bolsas de Nova York fecharam em queda após o receio sobre uma pausa no ciclo de flexibilização monetária pelo Federal Reserve (Fed) ofuscar os dados do mercado de trabalho em dezembro, que evidenciaram a solidez da economia americana. O relatório deve ajudar a reforçar a atenção da autoridade com a dinâmica de preços no país.

O índice S&P 500 fechou em baixa de 1,54%, a 5.827,04 pontos, e o Nasdaq caiu 1,63%, a 19.161,63 pontos. Já o Dow Jones teve baixa de 1,63%, a 41.938,45 pontos. Na semana, o S&P 500 perdeu 1,94%; o Nasdaq caiu 2,34% e o Dow cedeu 1,86%.

Os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos chegaram a reduzir as perdas durante a tarde, depois de terem recuado aproximadamente 2% mais cedo, na esteira do payroll, que apontou a criação de 256 mil empregos nos EUA em dezembro, acima do teto das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.