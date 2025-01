Alta do dólar faz preço do diesel comum subir 0,65% na 1ª quinzena de janeiro, mostra IPTL

De acordo com Pina, a maior parte do País acompanhou essa trajetória de alta, com exceção da região Norte, onde foi registrada uma queda de 0,15% no valor médio do diesel S-10 na comparação com o período equivalente de dezembro.

Na análise regional, o Nordeste se destacou com os maiores aumentos na comparação entre o preço médio das primeira quinzena de janeiro e da primeira quinzena de dezembro: de 1,58% para o litro do diesel comum, que alcançou a média de R$ 6,42, e de 1,11% para o litro do S-10, que chegou a R$ 6,39 nos postos nordestinos.

Na região Norte foram encontradas as maiores médias regionais. O tipo comum chegou a R$ 6,82 por litro (após alta de 0,59%) e o S-10 a R$ 6,65 (após queda de 0,15%). Enquanto isso, o Sul apresentou os menores preços, de R$ 6,05 para o comum, e R$ 6,11 o S-10, mesmo após altas de 0,83% e 0,33% na região para os respectivos combustíveis.

Estados

Na avaliação por Estados, o destaque da primeira quinzena de janeiro foi o Acre, que registrou as maiores médias para os dois tipos de diesel. Após aumento de 0,39%, o comum alcançou o valor de R$ 7,64 por litro no Estado, enquanto o S-10 apresentou um acréscimo de 0,66% e chegou a R$ 7,63.

Já o menor preço médio do litro do diesel comum foi registrado nos postos do Rio Grande do Sul, a R$ 6,03, ainda que o valor tenha representado alta de 0,33% na comparação com a primeira quinzena de dezembro. Enquanto isso, o maior aumento para o combustível, de 3,78%, aconteceu em Alagoas, onde foi encontrado a R$ 6,59, e a maior redução, de 2,58%, se deu em Rondônia, alcançando a média de R$ 6,80 nas bombas do Estado.