BCE: diretor avalia que política monetária deixará território restritivo nos próximos meses

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Finlândia, Olli Rehn, afirmou que a política monetária do BC europeu deve deixar o território restritivo nos próximos meses, no mais tardar em meados do verão no Hemisfério Norte. Ele afirmou que o processo de desinflação na zona do euro está "bem encaminhado", reiterando comentários recentes em discurso realizado nesta terça-feira.

"O escopo e a velocidade dos cortes nas taxas dependerão dos dados recebidos sobre três fatores: a perspectiva de inflação, a dinâmica da inflação subjacente e a transmissão da política monetária", disse ao explicar que a direção da política monetária é "clara".

Segundo Rehn, nas próximas reuniões do BCE, as informações sobre as políticas da nova administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a resposta europeia para as possíveis tarifas serão discutidas.