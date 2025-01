Bolsas de NY fecham sem sinal único após Nasdaq destoar com queda

As bolsas de Nova York voltaram a fechar sem sintonia, com o Nasdaq em queda pressionado pela apreensão sobre a perspectiva para a taxa básica de juros nos Estados Unidos e medidas do governo de Donald Trump, que assumirá a Casa Branca na próxima semana. Os índices seguiram acompanhando o rumo dos rendimentos dos Treasuries, após terem reagido com alívio ao índice de preços ao produtor (PPI) mais benigno em dezembro. As ações da Meta despencaram após notícia de que a empresa planeja cortar 5% de seus trabalhadores com base no desempenho nos Estados Unidos.

O índice S&P 500 fechou em alta de 0,11%, a 5.842,91 pontos. Já o Dow Jones teve alta de 0,52%, a 42.518,28 pontos. O Nasdaq teve uma direção destoante e caiu 0,23%, aos 19.044,39 pontos.

Os juros projetados pelos Treasuries de longo prazo seguiram pressionados, diante da pressão vendedora que age sobre os papéis de renda fixa desde as eleições americanas em razão da apreensão sobre políticas expansionistas e gastos. Já o PPI deu um certo alívio para as taxas curtas na véspera da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro nesta quarta-feira, que pode dar munição adicional para o mercado reconfigurar as apostas para a taxa de juros nos EUA.