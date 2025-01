Musk vai comprar o TikTok nos EUA? Veja o que se sabe sobre o negócio

A ByteDance, controladora do TikTok, avalia vender sua operação norte-americana para Elon Musk, caso a empresa não consiga evitar o banimento do aplicativo nos Estados Unidos, algo que já pode acontecer a partir do dia 19 deste mês. O empresário e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun recusaram a comentar. Um representante da ByteDance chamou a possibilidade de "ficção" e se recusou a comentar o suposto negócio.

Segundo fontes ouvidas pela agência Bloomberg, autoridades chinesas e executivos da companhia discutiram a possibilidade de o X (ex-Twitter), de Musk, assumir o controle do aplicativo de vídeos nos EUA. Essa opção, no entanto, desagrada o conselho da ByteDance, que contesta a proibição do app nos EUA junto à Suprema Corte do país.

Dois fatores diminuem a autonomia do destino da ByteDance: o Estado chinês tem ações preferenciais na empresa, o que lhe dá o direito de vetar qualquer decisão, e as regras de exportação de Pequim impedem que empresas chinesas vendam seus algoritmos e software. Por outro lado, a ByteDance afirma que a influência estatal só se aplica às operações em território chinês.