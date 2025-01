Bolsas de NY fecham em forte alta depois de balanços bancários positivos e CPI dos EUA

Em destaque também, as ações do Wells Fargo subiram 6,69%, após o lucro do banco superar expectativas. Citi subiu 6,49%, também na esteira de ganhos acima do esperado.

Outras grandes instituições financeiras, como JPMorgan (+1,97%) e Goldman Sachs (+6,02%), também registraram ganhos significativos após divulgarem resultados acima das expectativas.

O setor de tecnologia surfou no alívio dos juros dos Treasuries: Meta saltou 3,85% e Nvidia ganhou 3,37%, ambas em recuperação após as perdas da véspera.

As ações da Tesla também dispararam, com aumento de 8,04%. Os dados de inflação menores que o esperado podem levar o Fed a reduzir as taxas de juros e tornar os carros novos, geralmente financiados, mais acessíveis.

Diante do expressivo avanço do petróleo hoje, os papéis de Chevron (+0,91%) e ExxonMobil (+1,63%) estiveram em destaque. Por outro lado, o movimento penalizou áreas, entre elas Delta (-1,19%) e da United Airlines (-2,53%).

*Com informações da Dow Jones Newswires