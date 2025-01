Bolsas da Europa fecham em alta, com perspectivas de relaxamento monetário e balanços

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 16, em mais uma sessão com maiores perspectivas de relaxamento monetário pelos principais bancos centrais. O dia contou com a divulgação da ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE), além da divulgação de resultados de uma série de empresas, que acabaram impulsionando uma série de papéis. Como resultado, o DAX renovou sua máxima histórica em Frankfurt. Em Paris, o CAC40 subiu mais de 2% observando ainda a crise política na França, que hoje apontou para manutenção do governo do primeiro-ministro François Bayrou.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,92%, a 519,78 pontos.

As leituras benignas da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) dos EUA e do Reino Unido ontem proporcionaram um alívio ao sentimento de risco em escala global, que ainda se reflete nas negociações desta quinta-feira, avalia o Deutsche Bank. Segundo a ata do BCE, alguns dirigentes viram argumentos e preferiam corte de 50 pontos-base (pb) nos juros em dezembro, por temores de que a deterioração econômica na zona do euro possa afetar negativamente a inflação. Contudo, o consenso final considerou que um ritmo gradual de relaxamento monetário - de 25 pb - era mais apropriado. Para o ING, a ata torna um corte de 25 pb nos juros na reunião de janeiro provável.