Petróleo e NY indefinida jogam Ibovespa para baixo, após três altas seguidas

Além disso, o avanço dos juros futuros após o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de novembro acima do esperado - subiu 0,10% ante outubro e ante mediana negativa de 0,10% -, acrescenta.

"A atividade já cresce acima do esperado, o PIB crescendo acima do potencial. Isso indica que o Banco Central tem espaço para continuar elevando os juros, a taxa Selic", completa Oliveira, da Blue3.

Apesar da alta, o IBC-Br indica arrefecimento. "Há sinal de moderação na margem", afirma Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo.

Segundo ele, será preciso esperar os dados de dezembro para ver se trata-se de uma tendência. Porém, o Produto Interno Bruto (PIB) ainda está elevado. No ano contra ano, sobe quase 4%, diz. "Por mais que esteja desacelerando na margem, o PIB deve continuar crescendo acima do seu potencial", completa Costa.

Desta forma, não alivia as apostas de alta de 1,00 ponto porcentual da Selic neste mês e em março, com a taxa passando de 12,25% para 14,25% ao ano no terceiro mês de 2025.

Quanto à Vale, apuração do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) é de que a corretora do JPMorgan colocou à venda hoje na B3 um lote de 173 milhões de ações da mineradora, ao preço de R$ 50,63 por ação. O lote, segundo fontes, pertence à Cosa, cuja ação avança 5,90%, entre as maiores elevações do Ibovespa. A maior valorização é Azul, com 5,90%, com a assinatura de um memorando para estudar uma eventual junção da empresa com a Gol.