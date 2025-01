Mundo vive 'era de transformações massivas' em cooperação internacional, afirma líder do FMI

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta quinta-feira, 23, que o mundo vive uma "era de transformações massivas na economia e em cooperação internacional" e destacou a necessidade de aumentar os acordos de crescimento econômico mútuo entre países. A declaração foi dada durante o Fórum Econômico Mundial em Davos.

Georgieva ressaltou as mudanças nos acordos de cooperação internacional ao afirmar: "precisamos olhar mais para acordos menores de cooperação entre países do que para grandes organizações do multilateralismo".

Segundo ela, esses acordos "menores", geralmente firmados entre dois ou três países, podem oferecer vantagens significativas, com objetivos mais bem definidos para esses territórios, do que tratativas envolvendo um grande número de nações.